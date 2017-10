Valentim encerra preparação palmeirense com treino no Palestra

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro na tarde deste domingo. Sem a presença da imprensa, o técnico interino Alberto Valentim resolveu promover um treinamento no Estádio Palestra Itália, palco do confronto com o time mineiro, pelo Campeonato Brasileiro.

De acordo com informação publicada pelo site oficial do Palmeiras, Valentim aproveitou a movimentação na arena para ensaiar, principalmente, bolas paradas e jogadas ensaiadas. O elenco ainda participou de um trabalho em campo reduzido, com limite de três toques por atleta.

Misterioso, Valentim não confirmou o substituto do suspenso Bruno Henrique. Jean, Thiago Santos e Felipe Melo são as principais alternativas para o meio de campo. No ataque, o colombiano Miguel Borja segue na vaga do lesionado Willian. O zagueiro Yerry Mina, recuperado de fratura no pé esquerdo, deve começar no banco.

Uma provável escalação palmeirense para o confronto com o Cruzeiro tem Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho (Mina) e Egídio; Jean (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Borja. A partida está marcada para as 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, pela 31ª rodada.

Com a derrota do líder Corinthians contra a Ponte Preta, o Palmeiras depende das próprias forças para terminar com o título brasileiro. Se ganhar do Cruzeiro, o time alviverde reduz a diferença para três pontos (59 a 56) e ainda cruza com seu arquirrival na próxima rodada, podendo assumir a ponta pelo número de vitórias, em Itaquera.