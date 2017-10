Palmeiras pega Cruzeiro dependendo das próprias forças por título

Às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, na partida que encerra a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encara o Cruzeiro, no Estádio Palestra Itália. A oito partidas do final, a equipe dirigida por Alberto Valentim entra em campo dependendo das próprias forças para terminar com o título.

Se ganhar do Cruzeiro, o Palmeiras reduz a vantagem do líder Corinthians para apenas três pontos (59 a 56) e pode superar o arquirrival em confronto direto na 32ª rodada, com a chance de assumir a ponta pelo número de vitórias, em Itaquera. Um triunfo nesta segunda-feira ainda serviria para desempatar com Grêmio e Santos.

Encarregado de comandar o Palmeiras após a saída do técnico Cuca, o interino Alberto Valentim acumula triunfos diante de Atlético-GO, Bahia e Grêmio. Apoiado pelo elenco para ser efetivado pela diretoria, ele estreia no Palestra Itália na partida desta segunda-feira.

Com o volante Bruno Henrique suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o treinador tem Jean, Felipe Melo e Thiago Santos como alternativas para a posição. No ataque, Borja permanece como titular na vaga do lesionado Willian. O zagueiro Yerry Mina, recuperado de fratura no pé esquerdo, deve iniciar entre os reservas.

“Minha conversa com os jogadores é muito franca. Todos que estão no elenco têm condições de jogar, mas não confundam com frase feita: o treino tem que ser forte, porque vou cobrar depois”, declarou Alberto Valentim, mantendo o mistério na escalação.

O jogo a ser disputado no Palestra Itália marca o encontro do Palmeiras com Mano Menezes após uma sondagem frustrada na tentativa de trazer o técnico para suceder Cuca. No caminho rumo ao título da Copa do Brasil, a equipe mineira bateu o time alviverde, nas quartas de final.

Para a vaga do lesionado Hudson, Mano deve escalar Lucas Romero. Já Rafael Sobis, com dores musculares e na mira do Querétero, perde espaço para o ex-palmeirense Rafael Marques. O meia Robinho, mais um ex-palmeirense, fica à disposição, diferentemente do zagueiro Léo e do meia Alisson, ambos sem condições físicas ideais.

“Nunca é bom entrar no time na vaga de um companheiro que se machuca. Infelizmente, aconteceu a lesão do Hudson e ficamos chateados com isso. Ele é um cara muito profissional, que oferece muito para o elenco. Agora, tendo a oportunidade de voltar ao time, devemos estar preparados”, afirmou Romero.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CRUZEIRO

Data: 30 de outubro de 2017, segunda-feira

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes

Assistentes: Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes

PALMEIRAS: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho (Mina) e Egídio; Jean (Thiago Santos), Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Borja

Técnico: Alberto Valentim

CRUZEIRO: Fábio; Ezequiel, Manoel, Murilo e Diogo Barbosa; Henrique e Lucas Romero; Rafinha, Thiago Neves e Arrascaeta; Rafael Marques.

Técnico: Mano Menezes