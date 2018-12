Uma semana após troféu, Palmeiras tem plano adiantado para 2019

Ganhador antecipado do Brasileiro, o Palmeiras bateu o Vitória e recebeu o troféu de campeão na tarde do último domingo. Uma semana após o fim do torneio nacional, o clube alviverde tem o planejamento avançado para a próxima temporada.

O Palmeiras renovou por um ano os vínculos dos goleiros Fernando Prass e Jailson e do zagueiro Edu Dracena. Já o lateral direito Mayke, emprestado pelo Cruzeiro até o fim de 2018, foi contratado em definitivo pelo clube alviverde e assinou por cinco temporadas.

O campeão brasileiro já anunciou de maneira oficial as chegadas do meia Zé Rafael (Bahia) e do atacante Arthur Cabral (Ceará), ambos com contratos de cinco anos. O Palmeiras também tem um acerto encaminhado com o volante Matheus Fernandes (Botafogo).

O clube alviverde deseja ainda manter Marcos Rocha, emprestado pelo Atlético-MG até o fim da temporada, e, para isso, pode envolver atletas na negociação. O lateral direito, aliás, foi um dos jogadores convidados para o casamento do diretor de futebol Alexandre Mattos, realizado em Trancoso.

Luiz Felipe Scolari tem proposta para treinar a seleção colombiana, mas já sinalizou que deve permanecer no Palmeiras. O experiente treinador, inclusive, indicou alguns nomes a Alexandre Mattos, incluindo um ponta para substituir o lesionado Willian.

Keno (Pyramids) e Ricardo Goulart (Guangzhou Evergrande) são algumas das alternativas cotadas para atender ao pedido de Felipão. Em 2019, o técnico deve contar com o retorno do meia Raphael Veiga, que fez boa temporada emprestado ao Atlético-PR.