Um ponto atrás da meta, Felipão tem semana cheia para buscar retomada

A derrota diante do Corinthians impediu o Palmeiras de alcançar a projeção de pontos estabelecida por Luiz Felipe Scolari nas primeiras cinco rodadas do Campeonato Paulista. Após o revés no Derby, o treinador terá a semana cheia para preparar o time alviverde em busca da retomada.

Superado pelo arquirrival no último sábado, o elenco do Palmeiras se reapresenta na Academia de Futebol na terça-feira. O próximo compromisso da equipe alviverde no torneio estadual está marcado apenas para as 20 horas (de Brasília) de segunda, contra o Bragantino, no Pacaembu.

No cenário ideal projetado por Felipão, o Palmeiras precisaria somar, pelo menos, 11 pontos nas primeiras cinco rodadas do Campeonato Paulista. Com 10, o time alviverde lidera o Grupo B e pode ser alcançado pelo Novorizontino, que tem sete e ainda pega o Oeste às 17h30 desta segunda-feira, na Arena Barueri.

“A tabela diz que, se você não vencer, não soma os pontos necessários para obter a classificação. Então, não estamos trabalhando para ganhar apenas os clássicos. É ruim perder um clássico? Bastante ruim. Mas, se isso vai influenciar na minha forma de trabalhar ou de cobrar os jogadores? Não, não vai”, avisou Felipão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Na derrota contra o Corinthians, a principal deficiência apresentada pelo Palmeiras foi a falta de pontaria. Das 25 finalizações efetuadas pelo time alviverde durante toda a partida, apenas uma atingiu o gol de Cássio, desferida por Dudu e espalmada pelo goleiro adversário.

“Eles vêm treinando bem, principalmente a bola parada, e acertam, digamos, seis em 10. Aqui, erramos 10 em 11”, disse Felipão, sobre as finalizações. “Temos que continuar fazendo os treinamentos normais e precisamos melhorar a organização no meio para que possamos criar mais chances, não apenas pelo alto”, acrescentou.