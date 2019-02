Felipão vê C. Eduardo abalado por gol perdido e mantém confiança

Escalado como titular na derrota diante do Corinthians, Carlos Eduardo teve uma atuação desastrosa durante o primeiro tempo no Allianz Parque. Na visão do técnico Luiz Felipe Scolari, desempenho do atacante acabou comprometido por um gol perdido na tarde de sábado.

Com o Palmeiras já em desvantagem no marcador, Mayke cruzou da direita e Carlos Eduardo não conseguiu completar de cabeça para o gol. O atacante até tentou jogadas individuais, mas errou praticamente todas e acabou com a paciência da exigente torcida.

“Esse foi o início e o início é mais ou menos aquilo que a gente esperava. Teve a jogada em que ele praticamente perdeu o gol de cabeça. Daquele momento em diante, deu uma caída. Ficou um pouco preocupado. Erra todo mundo, acerta todo mundo. Não tem problema nenhum”, absolveu Felipão.

Contratado após passar pelo egípcio Pyramids, Carlos Eduardo fez diante do Corinthians apenas sua terceira partida com a camisa do Palmeiras. Após o primeiro tempo comprometedor, ele saiu no intervalo para a entrada do concorrente Felipe Pires, que teve atuação melhor.

“Aos poucos, ele vai se soltando. Como temos outro jogador com as mesmas características, optamos por fazer a substituição. É um atleta que, aos poucos, vai se adaptar e ficar com menor preocupação na hora em que errar”, afirmou Felipão.

Com 10 pontos ganhos, três a mais do que o Novorizontino, o Palmeiras lidera o Grupo B do Campeonato Paulista. Pela sexta rodada do torneio estadual, às 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, o time alviverde enfrenta o Bragantino, no Estádio do Pacaembu.