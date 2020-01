Um dia após goleada, Palmeiras treina com Scarpa e M. Fernandes

Algoz do Ituano na estreia pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol durante a tarde desta quinta-feira. O volante Matheus Fernandes e o meia Gustavo Scarpa participaram normalmente das movimentações realizadas pelos reservas no gramado.

Os titulares na goleada sobre o Ituano fizeram trabalhos regenerativos na parte interna do centro de excelência. O restante do elenco foi a campo e colocou em prática movimentações técnicas com dimensões reduzidas e poucos toques na bola por atleta.

Scarpa está na mira do Almeria, clube da Segunda Divisão do futebol espanhol, mas, como as negociações foram interrompidas, trabalhou sem restrições. Matheus Fernandes, com a ida ao Barcelona ainda não finalizada, também participou das atividades.

O zagueiro Vitor Hugo, em recuperação de cirurgia na região inguinal, deu sequência ao processo de transição física na sala de musculação. Já o meio-campista Bruno Henrique realizou tratamento após ter lesionado o músculo adutor da coxa direita na partida contra o New York City.

O Palmeiras volta a treinar na manhã desta sexta-feira, em atividade aberta à imprensa. Às 16 horas (de Brasília) de domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o time alviverde entra em campo para encarar o rival São Paulo, no Estádio da Fonte Luminosa.