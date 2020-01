Lucas Lima já supera gols de 2019 e mira 7º jogo seguido como titular

Após uma temporada apagada pelo Palmeiras, Lucas Lima inicia 2020 em alta. O meio-campista, bancado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, já superou o número de gols do ano passado e, diante do São Paulo, mira a sétima partida consecutiva na condição de titular.

Em uma temporada decepcionante, Lucas Lima encerrou 2019 com apenas um gol marcado em 44 partidas disputadas. O meia conseguiu enfim balançar as redes pelo Palmeiras no ano passado no confronto com o Vasco, já pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em 2020, Lucas Lima marcou o primeiro gol da vitória sobre o New York City ao cruzar para o companheiro Willian. Contra o Ituano, na estreia do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, anotou o segundo do time alviverde e já superou o número de 2019.

Com moral, Lucas Lima tem tudo para disputar contra o São Paulo a sétima partida consecutiva como titular, já que também foi escalado desde o início nos últimos três duelos de 2019. Ele tenta se aproximar da série de oito jogos como titular alcançada de maio a julho do ano passado, ainda com Luiz Felipe Scolari.

O confronto entre Palmeiras e São Paulo está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Com o Allianz Parque em obras para instalação de gramado sintético, o time alviverde escolheu mandar a partida na Fonte Luminosa, em Araraquara.