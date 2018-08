Turra diz que Felipão teve grande participação em empate do Palmeiras

Luiz Felpe Scolari teve grande participação no empate sem gols do Palmeiras contra o Bahia, nesta quinta-feira, na Arena Fonte Nova. Em entrevista coletiva após o duelo, seu auxiliar técnico, Paulo Turra, detalhou o trabalho feito em conjunto com o pentacampeão mundial, chegará a São Paulo nesta sexta-feira e será apresentado na Academia de futebol, às 15h

“É um trabalho em conjunto. Mesmo ele longe ele teve muita parcela nisso, ele que deu todas as ideias, já tinha visto vídeos do Palmeiras, viu uma série de coisas. Eu fiz um trabalhinho extra para ele, mas o mentor disso tudo é só ele. Lógico que com nossa colaboração, da minha pessoa e no caso o Pracidelli”, afirmou Turra.

O duelo em Salvador foi apenas o segundo de Deyverson como titular do Palmeiras nesta temporada. O centroavante foi eleito o “craque do jogo”, mas deixou o campo chorando após ser expulso. Mesmo assim, o camisa 16 recebeu elogios de seu comandante nesta noite.

“Colocamos jogadores mais experientes. O Deyverson é uma característica que o Felipão gosta, conversamos com ele, vimos vídeos dele não só jogando pelo Palmeiras, mas também na Europa. O Moisés também, até o momento que a perna permitiu foi bem”.

“Conseguimos ter uma boa defesa, eles não tiveram chances de gol. Com jogadores de lado e o Deyverson, que não tem nada de lento, conseguimos chegar, e eles entenderam. É só o começo, claro, mas com a chegada do professor vai mudar muito”, finalizou.