Deyverson deixa o campo chorando, mas é eleito o “craque do jogo”

Deyverson foi o melhor jogador em campo no duelo entre Bahia e Palmeiras, nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. Ao menos na avaliação dos torcedores que votaram em enquete no perfil oficial da competição, no Twitter.

Mesmo sendo o “craque do jogo”, o centroavante deixou o campo chorando. Já aos 45 minutos do segundo tempo, o camisa 16 foi expulso por cotovelada em Mena, com auxílio da comunicação da equipe de arbitragem de vídeo.

Este foi apenas o segundo jogo de Deyverson como titular na temporada. Nesta quinta, ele foi bastante participativo e alvo dos inúmeros chutões de sua equipe ao longo dos 90 minutos. Ele teve, inclusive, chance de anotar um golaço de voleio, mas errou por pouco.

Para domingo, Luiz Felipe Scolari, em sua reestreia pelo clube, deverá ter novamente à disposição o colombiano Borja. Fora do duelo contra o Tricolor, o camisa 9 já está recuperado de uma artroscopia no joelho direito. Willian, porém, deixou a partida em Salvador machucado e é dúvida.

A volta do confronto entre Bahia e Palmeiras acontece no dia 16 de agosto, no Allianz Parque. O Verdão joga por uma vitória simples para chegar à semifinal da competição.