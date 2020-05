Triste, Guerra vê falta de respeito do Palmeiras: “Não me valorizaram”

Confira este e outros vídeos em

O venezuelano Alejandro Guerra está sem jogar desde que retornou de empréstimo ao Bahia. Fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, o meia se disse chateado a ponto de perder a autoconfiança e reclamou da postura do clube alviverde.

“Estou treinando à parte. Isso não se faz com ninguém! Com ninguém! É uma falta de respeito. Se o time treina de manhã, eu treino à tarde. Se o time treina à tarde, eu treino de manhã. É uma situação que me deixa triste e faz não confiar no meu potencial, porque até perdi a credibilidade no meu futebol”, disse Guerra ao podcast El Drink Team.

Premiado como melhor jogador da Copa Libertadores 2016 pelo Atlético Nacional, o venezuelano chegou ao Palmeiras cercado por grande expectativa em 2017, mas não conseguiu decolar. Na entrevista, realizada em tom de desabafo, Guerra citou um episódio que considerou desagradável.

“Quando cheguei ao Palmeiras, eu estava bem, tanto é que havia uns jogos em data Fifa e me pediram para não ir (à seleção). Eu concordei, mas não me colocaram para jogar. Chamei o diretor esportivo e disse: ‘Vocês pedem para eu ficar e não me colocam? É uma falta de respeito. Não vou viajar com o time nesse fim de semana’”, contou Guerra.

O venezuelano chegou a ficar nervoso ao comentar a própria situação e explicou que ainda não havia falado sobre o assunto, a não ser com amigos e familiares. Disposto a deixar o Palmeiras, clube pelo qual foi campeão brasileiro em 2018, ele acabou atrapalhado pela pandemia de coronavírus.

“Tive lesões, mas eu pergunto: que atleta profissional não se lesiona? Aqui, me lesionei em alguns dias e, quando voltava, não me colocavam. Então, sinto que não me valorizaram pelo que sou e disse isso a eles”, afirmou o meia, com contrato até o fim do ano. “Querem me negociar, mas, se eu não jogo, é muito difícil”, declarou.