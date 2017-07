Treino fechado do Palmeiras tem reservas e jovens sub-20 em campo

Derrotado pelo Corinthians na noite de quarta-feira, o Palmeiras voltou aos trabalhos na tarde desta quinta. Sem a presença da Academia de Futebol, os reservas e mais oito atletas da categoria sub-20 realizaram atividade técnica no gramado, de acordo com o site oficial do clube.

Os jovens Pedro, Augusto, Neris, Jhonny, Maílton, Julio, Fernando e Itaitinga participaram dos trabalhos com os suplentes. Com três times de oito integrantes, uma equipe ficava de fora, enquanto as outras duas tinham objetivos distintos. Uma devia trocar passes em busca do gol e a outra, roubar a bola e sair pelas laterais opostas.

Os atletas que iniciaram a partida contra o Corinthians como titulares fizeram atividades regenerativas na fisioterapia e na sala de musculação do centro de excelência. O meia Moisés e o zagueiro Thiago Martins, sob o comando do preparador Thiago Maldonado, avançaram no processo de transição física.

O Palmeiras volta a treinar na Academia de Futebol durante a manhã desta sexta-feira. Com 19 pontos ganhos, o time alviverde ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro e às 11 horas (de Brasília) deste domingo enfrenta o Vitória, no Palestra Itália.