Palmeiras já tem mais derrotas em clássicos do que no Brasileiro 2016

O Palmeiras conquistou o título do Campeonato Brasileiro 2016 com uma campanha invejável. Na edição de 2017, com apenas 13 das 38 rodadas já disputadas, o time comandado pelo técnico Cuca já perdeu mais clássicos do que no torneio do ano passado.

No Brasileiro 2016, o Palmeiras acumulou três vitórias, um empate e duas derrotas contra seus adversários mais tradicionais (55,5% de aproveitamento). A equipe venceu o arquirrival Corinthians tanto no Palestra Itália quanto em Itaquera, perdendo um jogo para o São Paulo e outro, para o Santos.

No Brasileiro 2017, a performance contra os três grandes paulistas caiu. Na condição de defensor do título, o time treinado por Cuca perdeu os três primeiros confrontos com São Paulo, Santos e Corinthians, o último disputado na noite de quarta-feira, no Palestra Itália.

Na tentativa de ganhar seu primeiro clássico na atual edição do torneio nacional, o Palmeiras enfrenta o São Paulo pela 22ª rodada. A data da partida ainda não foi definida pela CBF, mas será disputada nos dia 26 (aniversário do clube) ou 27 de agosto, com mando da equipe alviverde.

Com o revés por 2 a 0 diante do Corinthians, o Palmeiras seguiu com os mesmos 19 pontos ganhos e caiu para o sexto lugar do Campeonato Brasileiro. Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, a equipe de Cuca busca a reabilitação contra o ameaçado Vitória, no Palestra Itália.

A 16 pontos do líder do Corinthians no Brasileiro, Cuca coloca os torneios eliminatórios como prioridade. Em 26 de julho, após empate por 3 a 3 em casa, o Palmeiras visita o Cruzeiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em 9 de agosto, com a obrigação de reverter uma desvantagem de 1 a 0, a equipe recebe o Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas da Libertadores.

Clássicos pelo Brasileiro 2016

29/05/2016 – São Paulo 1 x 0 Palmeiras

12/06/2016 – Palmeiras 1 x 0 Corinthians

12/07/2016 – Palmeiras 1 x 1 Santos

07/09/2016 – Palmeiras 2 x 1 São Paulo

17/09/2016 – Corinthians 0 x 2 Palmeiras

29/10/2016 – Santos 1 x 0 Palmeiras

Clássicos pelo Brasileiro 2017

27/05/2017 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras

14/06/2017 – Santos 1 x 0 Palmeiras

12/07/2017 – Palmeiras 0 x 2 Corinthians