Treino do Palmeiras é marcado por conversa de Felipão com o elenco

Nesta terça-feira, o Palmeiras deu sequência à preparação para a partida contra o Cerro Porteño pelas oitavas de final da Copa Libertadores, na próxima quinta-feira. Assim como nos últimos treinos, Felipão fechou a atividade para a imprensa, que só teve acesso aos primeiros minutos da atividade.

O dia foi marcado por uma conversa do treinador alviverde com o elenco. Depois de pegar o boné que havia esquecido no vestiário, Luiz Felipe Scolari levou seus jogadores para a sombra, longe dos jornalistas, no campo 2 da Academia de Futebol, e falou com os seus comandados. Antes disso, a imprensa só conseguiu ver um leve toque de bola entre alguns atletas do Verdão enquanto outros esperavam o início dos trabalhos.

Uma cena marcante foi quando Fernando Prass escapou rapidamente do campo para ir na sala de imprensa para pegar um café. O goleiro inclusive brincou com os jornalistas presentes: “aí sim, tem até lanchinho”. Além disso, algumas pessoas do Colo-Colo estavam à beira do campo antes do início do treino porque o time chileno irá treinar no CT do Palmeiras.

O Verdão realiza, nesta terça-feira, a festa para comemorar os seus 104 anos, que foram completados no último domingo. A partida contra o Cerro Porteño, no Allianz Parque, é na quinta-feira, às 21h45 (de Brasília).