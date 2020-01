Trabalhar com Luxemburgo é motivo de orgulho para jovens promovidos ao elenco principal

Inevitavelmente, o assunto Vanderlei Luxemburgo foi comentando na primeira entrevista dos jovens Gabriel Menino, Lucas Esteves e Patrick de Paula, promovidos ao elenco principal do Palmeiras para a temporada 2020. Na reapresentação, os três garotos não esconderam a felicidade em trabalhar ao lado do experiente profissional de 67 anos.

“É um treinador que tem muita história. É excelente, vamos buscar aprender muito com ele”, disse Esteves.

“Um treinador de muita história, muitos títulos. Ele conhece a gente, assistiu o jogo contra o Vasco no Brasileiro. Ele até brincou com o de Paula, que fez o gol que tirou o ex-time dele. Estou muito feliz de estar aqui e conhecê-lo. É um grande técnico. Tenho certeza que vai nos ajudar a crescer como homens e jogadores. Estou muito orgulhoso”, comentou Menino.

“Ele brincou comigo por ter feito gol no Vasco (risos). Estou muito feliz em trabalhar com um treinador que ganhou muitos títulos, vai ser muito bom aprender com ele, vai nos ensinar bastante, e disposto a ouvir também. Mas sempre buscando aprender muito mais com ele”, finalizou Patrick.

Na bagagem, Vanderlei conta com cinco Campeonatos Brasileiro e treze estaduais.

Respeitando o planejamento do Verdão, Luxemburgo promoveu nove atletas da base ao time principal. Além dos três, Vinícius Silvestre, Pedrão, Alan Guimarães, Gabriel Veron, Wesley e Iván Angulo estarão no elenco profissional. Nenhum jogador foi contratado até o momento.

A primeira oportunidade dos jovens deverá ser na Copa Flórida, no próximo dia 15, quando o Verdão enfrenta o Atlético Nacional, da Colômbia.