Torcida do Palmeiras poderá acompanhar final do Sub-20 no Allianz Parque

O Palmeiras pode ser campeão na próxima quinta-feira. Após golear o Vitória por 4 a 1 no Barradão, em duelo de ida da final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Verdão recebe o Rubro-Negro no Allianz Parque e terá o apoio de sua torcida na busca pelo título.

Para acompanhar a decisão na arena, o torcedor pode trocar um ingresso por 1kg de alimento não perecível (ver opções abaixo), entre os dias 23 e 24 de outubro, das 10h às 19h, na sede do clube: Rua Padre Antônio Tomás, 200.

Nesta partida, estarão disponíveis apenas os setores Gol Norte, Gol Sul, Central Leste, Central Oeste. O anel superior será aberto para os visitantes e os demais setores do anel superior do Allianz Parque permanecerão fechados.

Informações importantes:

– Cada ingresso será trocado por 1kg de alimento não perecível, sendo que cada torcedor poderá adquirir até dois ingressos.

– Nesta partida, apenas os seguintes setores estarão disponíveis para torcida: Gol Norte, Gol Sul, Central Leste, Central Oeste e Superior Visitante. Os demais setores do anel superior do Allianz Parque permanecerão fechados.

– Os alimentos aceitos para troca são: macarrão, arroz, feijão, leite em pó e leite em caixinha. Alimentos que não estão nesta relação ou com prazo de validade ultrapassado não serão recebidos.

– Os assentos não são marcados.

Serviço:

Retirada de ingressos para final do Brasileiro Sub-20

Endereço: Rua Padre Antônio Tomás, 200 – Água Branca – São Paulo/SP

Dias e horário de funcionamento: 23 e 24 de outubro, das 10h às 19h

Alimentos aceitos: macarrão, arroz, feijão, leite em pó e leite em caixinha