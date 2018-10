Palmeiras goleia Vitória em final marcada por confusão em Salvador

A primeira final do Campeonato Brasileiro sub-20, disputada na noite desta quinta-feira, foi marcada por uma confusão no Estádio do Barradão. Antes do entrevero que tomou conta do gramado em Salvador, o Palmeiras goleou o Vitória por 4 a 1 e deu um passo para conquistar o torneio de forma inédita.

Em busca do título, os jogadores palmeirenses devem contar com apoio maciço da torcida, já que a segunda e decisiva partida está marcada para o Allianz Parque. Em vantagem, o time da casa encara o Vitória às 19h15 (de Brasília) da próxima quinta-feira.

Com Carlos Amadeu, técnico da Seleção sub-20, na plateia, o Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador aos 19 minutos do primeiro tempo. Após uma saída errada de Paulo Vitor, a bola ficou com Matheus. Ele acionou Luan Cândido, que bateu no alto para marcar.

O Palmeiras ampliou sua vantagem no Estádio do Barradão dois minutos antes do final do primeiro tempo, quando Gabriel Furtado afastou e Luan Cândido ficou com a sobra. Yan recebeu do companheiro na cara do gol e foi generoso ao tocar para Papagaio completar.

O Palmeiras manteve a superioridade na etapa complementar e contou com dois jogadores que já defenderam a equipe profissional para marcar o terceiro. Logo aos cinco minutos, Papagaio recebeu passe de Vitinho e fuzilou o goleiro Lucas com um chute forte.

O Vitória esboçou uma reação aos 19 minutos do primeiro tempo, quando o árbitro Ricarle Gustavo Gonçalves viu pênalti de Gabriel Furtado em Eron – o palmeirense tomou amarelo pela falta, seguiu reclamando e acabou expulso. Na cobrança, Caíque superou o goleiro Anderson.

Nos acréscimos, Anibal recebeu de Wesley e, com categoria, tocou por cobertura na saída de Lucas para fechar o placar. Na comemoração, atletas palmeirenses teriam provocado o público, o que gerou invasões de campo de torcedores e deixou jogadores do time local enfurecidos. Diante da briga, a arbitragem encerrou a partida.