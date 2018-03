Titulares surpreendem e Palmeiras faz único treino aberto antes de decisão

O primeiro e único treino aberto do Palmeiras antes da decisão das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, aconteceu nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. E surpreendentemente, teve a presença de todo o elenco em campo.

Normalmente, no primeiro treino da semana após os jogos, os titulares ficam apenas na academia para fazer um reforço muscular. Nesta tarde, porém, todos estiveram em campo à disposição do técnico Roger Machado.

O treinador começou os trabalhos em apenas metade do gramado, onde fez marcações no campo formando quadrantes. O objetivo de cada equipe era trocar três passes em um mesmo quadrante, para depois ir para outro e finalizar em um dos quatro gols.

Treino começou. Jogadores devem trocar três passes no mesmo quadrante, depois sair dele e finalizar em um dos quatros gols. O vídeo é para entenderem melhor o trabalho #GazetaVerdao pic.twitter.com/qYheHn7k0R — Bruno Calió (@b_calio) 19 de março de 2018

Após esta atividade, que teve longa duração, os titulares se dirigiram para o vestiário, enquanto os reservas fizeram mais um trabalho em campo. Desta vez, o treino foi apenas um coletivo em campo reduzido. Moisés, Keno e Guerra, que entraram na segunda etapa do jogo de sábado seguiram entre os suplentes.

A atividade desta segunda-feira foi a primeira e última com a presença da imprensa no centro de treinamento. Na terça-feira, véspera da partida decisiva, os jornalistas poderão acompanhar apenas os primeiros minutos de aquecimento Antes, Antônio Carlos irá conceder entrevista coletiva.

As duas principais dúvidas do Verdão para o duelo desta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque estão nos extremos do campo. Willian é o favorito para assumir a vaga de Borja no comando do ataque, enquanto Fernando Prass e Weverton brigam pela titularidade, já que Jailson foi suspenso pelo TJD-SP.