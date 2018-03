Jailson é suspenso por três jogos; Dudu e Felipe Melo são absolvidos

Jailson pode ficar fora da partida contra o Novorizontino, pela volta das quartas de final do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira, e ainda perder o primeiro jogo de uma possível semifinal do Estadual. Nesta segunda-feira, o goleiro foi suspenso por três partidas, enquanto seus companheiros Dudu e Felipe Melo acabaram absolvidos pelas confusões no último Derby.

Jailson é suspenso por três jogos (dois pelo pênalti cometido e um pelas declarações). Goleiro já cumpriu um (automática pela expulsão). Cabe recurso por efeito suspensivo no TJD-SP e apelação no STJD. Goleiro pode perder jogo de quarta e possível 1ª partida da semi do Paulistão pic.twitter.com/fR6oHRDnZo — Bruno Calió (@b_calio) 19 de março de 2018

No total, Jailson poderia ser punido em até 12 partidas, sendo seis pelo artigo 254 (praticar jogada violenta, com pena de uma a seis partidas) e outras seis no parágrafo 2º do artigo 258 (desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões, com pena de uma a seis partidas).

Palmeiras tem três dias para entrar com recurso por Jailson. Tendência é que o goleiro cumpra uma partida na quarta, diante do Novorizontino, e o clube entre com pedido de efeito suspensivo na quinta, para que ele atue na possível semifinal. Depois, Verdão tentará baixar a pena — Bruno Calió (@b_calio) 19 de março de 2018

O primeiro faz referência à jogada polêmica do Derby, em que o goleiro cometeu pênalti em Renê Júnior, mas a infração foi marcada com atraso e toda a jogada prosseguiu sem intervenção do árbitro, que afirmou ter anotado a penalidade ao ver o ferimento na coxa do corintiano.

Já a segunda punição seria pela entrevista concedida pelo goleiro após o jogo. “Sei que posso ser punido, mas passaram a mão de novo em nós aqui dentro, todo jogo é assim! Vou ser punido, mas tenho de falar: passaram a mão de novo na gente, fomos garfados”, foi o que disse Jailson após o Derby.

Felipe Melo também é absolvido. Volante admitiu ter feito gesto obsceno no Derby, mas disse que estava se dirigindo ao companheiro Dudu, não ao juiz ou torcida rival. Julgamento foi motivado por uma foto #GazetaVerdao pic.twitter.com/JgciiPR872 — Bruno Calió (@b_calio) 19 de março de 2018

Absolvidos, Felipe Melo e Dudu também foram enquadrados no parágrafo 258. O volante fez um gesto obsceno em campo, enquanto o atacante foi julgado por ter declarado que “em Itaquera, na dúvida é para o Corinthians”. A sanção nos dois casos era de um a seis jogos.