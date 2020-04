Titular do Palmeiras no início do ano, Raphael Veiga perde espaço com Luxemburgo

Desde o início da temporada, Vanderlei Luxemburgo realizou diversos testes na equipe para encontrar a formação ideal para o Palmeiras. Raphael Veiga, que começou o ano prestigiado pelo treinador, inclusive sendo titular, perdeu espaço ao longo do tempo no Verdão.

A ideia de Luxemburgo no início de 2020 era ter um time que trabalhasse mais a bola no setor de meio-campo, com mais jogadores participando na armação das jogadas. Dessa forma, o técnico armou o time em um 4-2-3-1 “torto”, com Raphael Veiga atuando aberto pela esquerda e tendo liberdade para cair por dentro.

A dupla com Lucas Lima, no entanto, não apresentou resultados dentro de campo. Assim, Luxemburgo passou a escalar apenas um meia armador na equipe titular, com o camisa camisa 20 sendo o escolhido para ser mantido no time. Com isso, Raphael Veiga foi para o banco de reservas, dando lugar a outro atacante de velocidade.

A partir do final de fevereiro, Veiga passou a ser utilizado apenas como meio-campista centralizado, disputando uma vaga com Lucas Lima. O jogador revelou que teve uma conversa com Luxemburgo, afirmando que não se sentia tão confortável atuando pelo lado do campo.

A última vez que Veiga começou uma partida como titular no Palmeiras foi no dia 20 de fevereiro, contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista, quando o Alviverde entrou em campo com um time misto. Desde então, entrou no segundo tempo em duas outras oportunidades.

Nos quatro últimos jogos do Verdão antes da paralisação do calendário por conta do coronavírus, Veiga sequer saiu do banco de reservas. A partir da partida contra o Tigre-ARG, pela Libertadores, Luxemburgo passou a escalar uma equipe com quatro atacantes, sem a figura de um meia armador.

Desde 2017, quando foi contratado pelo Palmeiras, Veiga disputou 55 partidas pelo clube, com sete gols marcados. O meia tem vínculo junto ao clube até o final de 2023.