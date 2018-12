Tite valoriza legado de Roger em título conquistado por Felipão

Tite e Luiz Felipe Scolari, antes próximos, estão distanciados. O técnico da Seleção, quando questionado sobre o trabalho do palmeirense no Campeonato Brasileiro, citou-o como um grande profissional, mas não deixou de valorizar o trabalho desenvolvido por Roger Machado.

Escolhido pelo Palmeiras para suceder Roger, Felipão conduziu o Palmeiras rumo ao título do torneio nacional. Ao longo da campanha, a equipe alviverde passou 23 rodadas consecutivas sem derrota, um recorde na era dos pontos corridos.

“Grandes profissionais, grandes trabalhos e merecem todo o reconhecimento de vocês em função da campanha que fez, extraordinária, impressionante. O trabalho todo desenvolvido pelo Palmeiras é merecedor do título que teve”, afirmou Tite à Gazeta Esportiva.

Derrotado pelo Corinthians na final do Campeonato Paulista, Roger Machado comandou o Palmeiras até a 15ª rodada do Brasileiro. Após a derrota por 1 a 0 diante do Fluminense, a última do time alviverde no torneio nacional, ele acabou dispensado pelo clube.

“Há uma construção, porque não há um tempo suficiente, por vezes, para o técnico ficar um ano inteiro”, iniciou Tite. “Então, os trabalhos acabam deixando um legado. E, aí, tu pega grandes treinadores, grandes profissionais. Pega também um grande legado, associa a um grande clube, associa a qualidade dos atletas, bate naquilo que aconteceu com o Palmeiras”, acrescentou, fazendo alusão, indiretamente, a Roger Machado.

Felipão chegou a ter Tite como pupilo, mas hoje não mantém boa relação com o atual técnico da Seleção Brasileira, com quem se desentendeu durante um Derby pelo Campeonato Paulista de 2011. Atualmente, os dois representantes da escola gaúcha de treinadores são desafetos.