Time dos Estados Unidos manifesta interesse por Thiago Santos

A três rodadas do final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras trabalha na formatação de seu elenco para a próxima temporada e planeja negociar alguns jogadores. O FC Dallas, integrante da liga norte-americana de futebol, está interessado em contar com os serviços do volante Thiago Santos.

Palmeiras e FC Dallas já conversam sobre a possibilidade de concretizar a transferência do meio-campista, mas a negociação ainda não está fechada. A informação foi publicada pelo canal Tá Lá Dentro e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Contratado em 2015 após passar pelo América-MG, Thiago Santos tem vínculo com o Palmeiras até o final de 2022. O volante de 30 anos, ganhador das edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro, contabiliza um total de seis gols em 180 partidas pelo clube.

Nesta temporada, Thiago Santos é considerado reserva no time armado pelo técnico Mano Menezes, mas acaba atuando com frequência, já que é o substituto imediato de Felipe Melo, muitas vezes suspenso. Em 2019, disputou 35 jogos e marcou um gol.

Para o setor, além de Thiago Santos, Mano Menezes atualmente conta com Bruno Henrique, Felipe Melo, Matheus Fernandes, Ramires e Jean. Em 2020, o clube ainda planeja promover cinco atletas da base, entre eles os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula.

Com 68 pontos ganhos, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 36ª rodada do torneio nacional, o time alviverde entra em campo para enfrentar o campeão Flamengo, no Allianz Parque.