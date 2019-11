CBF divulga decisão sobre torcida única em jogo entre Palmeiras e Flamengo

O duelo entre Palmeiras e Flamengo, marcado para este domingo (1), às 16h (de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá apenas a torcida alviverde. A decisão foi tomada nesta sexta-feira pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que acatou uma recomendação da Polícia Militar e do Ministério Público de São Paulo.

As autoridades haviam enviado ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) e à CBF para formalizar o pedido de torcida única no jogo. A preocupação da PM e do MP estava relacionada a questões de segurança, devido ao clima de rivalidade acentuado entre Verdão e Rubro-Negro, o qual poderia gerar um risco de confronto entre as torcidas.

Na partida válida pelo primeiro turno, disputada em 1º de setembro, pela 17ª rodada do Brasileirão, os palmeirenses não foram impedidos de frequentar o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e puderam comparecer normalmente. O confronto, que terminou em 3 a 0 para o Flamengo, foi o último de Felipão no comando do Verdão.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Em São Paulo, os clássicos são disputados com torcida única desde a temporada de 2016. No entanto, a presença da torcida visitante nunca foi proibida em jogos contra times de outros estados.

O Flamengo, com 84 pontos ganhos, já garantiu o título antecipado do Brasileirão. O Palmeiras, por sua vez, soma 68 pontos na terceira colocação da competição e tenta “carimbar a faixa” do adversário carioca.