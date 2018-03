Thiago Santos após vitória: “Não tem motivo para desconfiar de nós”

O Palmeiras chegou ao Choque-Rei desta quinta-feira como líder da classificação geral do Campeonato Paulista. Mesmo assim o alerta já estava ligado no Verdão, com a sequência de quatro jogo sem vitória pelo Estadual. Para Thiago Santos, porém, não há motivos para se duvidar do potencial do elenco palestrino.

“A gente pode, acho que num clássico como esse é mostrar que nosso time é forte. Não tem motivo para desconfiar da gente. Estávamos há quatro jogos sem ganhar, mas sabíamos que nosso time era forte. Não pode desacreditar nosso grupo, nossa torcida tem que estar junto”, afirmou o camisa 5, que entrou no segundo tempo na vaga de Felipe Melo.

Na última segunda-feira, após a derrota palmeirense em casa para o São Caetano, Moisés já havia tentando tranquilizar a torcida sobre o desempenho ao longo do ano. O triunfo nesta quinta, acalma os ânimos mais exaltados no Palestra Itália e dá força ao trabalho de Roger Machado.

Com o melhor apresentado no Estadual até aqui, o Palmeiras garantiu a primeira colocação geral no Campeonato Paulista. Com o triunfo no Choque-Rei, o Verdão foi a 23 pontos ganhos e se classificou na liderança do Grupo C. O adversário das quartas de final será o Novorizontino, mas antes, o time encara o Ituano, fora de casa, na última rodada da competição.

