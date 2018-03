Após novo revés, Moisés acalma torcida: “Esse ano será diferente”

Moisés fez sua estreia no Palestra Itália em 2018 nesta segunda-feira. Em meio a alegria pelo retorno, o camisa 10 não pôde celebrar o triunfo alviverde, que acabou derrotado pelo São Caetano por 1 a 0. Em meio à sequência ruim, o jogador tentou tranquilizar a torcida.

“Foi um pouco de tudo (desentrosamento e falta de ritmo), principalmente quando você não ganha. Se a gente empata e vira, ia falar que teve entrega, que o individual não funcionou. É ter tranquilidade porque temos um grupo bom, mas jogamos juntos pela primeira vez. Não tenho dúvida que esse ano vai ser diferente”, afirmou.

Apesar do revés nesta segunda, o Palmeiras segue como líder da classificação geral do Campeonato Paulista com 20 pontos ganhos. No entanto, a equipe já soma quatro partidas consecutivas sem vitórias no Campeonato Paulista e, na próxima quinta-feira, encara o São Paulo no Palestra Itália.

“Somos líderes mesmo com essas derrotas. E da competição toda, não só da nossa chave. Precisa ter calma quando critica e também calma quando elogia”, completou.