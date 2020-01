Tetra, Luxa é único campeão paulista pelo Palmeiras desde 1976

Como adversário do Ituano, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Novelli Júnior. Tetracampeão estadual, Vanderlei Luxemburgo é o único técnico a conquistar o título pelo time alviverde desde agosto de 1976.

Na última conquista antes do longo jejum, sob o comando do ex-volante Dudu, o Palmeiras bateu o XV de Piracicaba e ganhou a edição de 1976 do Campeonato Paulista. A partir de então, o clube alviverde voltou a vencer o Estadual apenas com Vanderlei Luxemburgo.

No título que marcou o fim do jejum, o Palmeiras conquistou o Campeonato Paulista em 1993 e, dirigido pelo mesmo técnico, repetiu o feito em 1994, 1996 e 2008. Luxemburgo e Oswaldo Brandão (1947, 1959, 1972 e 1974), aliás, são os recordistas de títulos estaduais como técnicos do clube alviverde.

Desde 1976, o Palmeiras acabou com o vice-campeonato paulista em seis ocasiões. O time alviverde perdeu as finais das edições de 1986 (Carbone), 1992 (Otacílio Gonçalves), 1995 (Carlos Alberto Silva), 1999 (Luiz Felipe Scolari), 2015 (Oswaldo de Oliveira) e 2018 (Roger Machado).

O aproveitamento de Luxemburgo pelo Palmeiras no Paulista é excelente, já que o técnico conquistou quatro de cinco edições, perdendo apenas em 2009 (sem contar o Supercampeonato de 2002). Ele é o segundo técnico que mais dirigiu (118) e mais venceu (87) pelo Palmeiras no Estadual, atrás apenas de Oswaldo Brandão (250 e 149).

Além do tetracampeonato pelo Palmeiras, Luxemburgo também ganhou por Bragantino (1990), Corinthians (2001) e Santos (2006 e 2007). Ele e o ex-santista Lula (1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1962, 1964 e 1965), com oito títulos, são os recordistas na era do profissionalismo, iniciada em 1933.

Luxa ganhou todas as estreias no Paulista pelo Palmeiras:

22/04/1993: Rio Branco 1 x 2 Palmeiras (Décio Vitta)

26/01/1994: Ferroviária 0 x 2 Palmeiras (Fonte Luminosa)

28/01/1996: Palmeiras 6 x 1 Ferroviária (Palestra Itália)

17/01/2008: Palmeiras 3 x 1 Sertãozinho (Arena Barueri)

21/01/2009: Santo André 0 x 1 Palmeiras (Santa Cruz)