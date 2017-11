Tchê Tchê minimiza provocação de presidente rival: “Não influencia”

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro, o Vitória recebe o Palmeiras às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Barradão. Na véspera do confronto, o meio-campista Tchê Tchê tratou de minimizar uma recente provocação de Agenor Gordilho, presidente do time baiano.

Em entrevista à rádio Itapoan, ao anunciar uma promoção de ingressos para o confronto pelo Campeonato Brasileiro, o dirigente do Vitória fez uma aposta ousada. “Vamos atropelar o Palmeiras dentro de casa. Essa é minha esperança e minha fé”, declarou Gordilho.

O elenco comandado pelo técnico Alberto Valentim treinou pela última vez durante a tarde de terça-feira. Escalado para conceder entrevista coletiva antes da movimentação, Tchê Tchê falou tranquilamente sobre a declaração do presidente adversário.

“Cada um luta com a arma que pode. Não tenho muito o que falar, respeitamos o Vitória. Então, essa declaração não influencia em nada. Não vamos ter mais vontade se falarem que vão ganhar ou perder da gente. Nossa motivação vem de dentro, por estar jogando no Palmeiras”, declarou.

Com apenas 35 pontos ganhos em 32 partidas, o Vitória ocupa o 17º lugar do Campeonato Brasileiro, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Em um incômodo jejum, o time baiano não ganha em casa desde agosto, quando bateu a Ponte Preta – desde então, foram quatro derrotas e dois empates.

“Sabemos que o jogo com o Vitória vai ser muito difícil. Eles têm um retrospecto negativo em casa, mas, contra o Palmeiras, é sempre uma partida totalmente diferente. Estão encarando como uma decisão e podem esperar que vamos fazer o mesmo”, afirmou Tchê Tchê.

O zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja, convocados para defender a Colômbia em dois amistosos, são desfalques certos para Alberto Valentim em Salvador. Na defesa, Juninho deve iniciar como titular. No ataque, com Willian sem condições físicas e Deyverson suspenso, Erik pode atuar como falso 9.