Taça do Mundial sub-17 fica em exposição neste final de semana

Neste final de semana, a taça conquistada pelo Palmeiras no Mundial de Clubes sub-17 ficará em exposição para associados no clube social. Portanto, o palmeirense, associado, que quiser ver de perto o troféu trazido pela garotada deve comparecer ao clube entre este sábado e este domingo.

O título ainda deve ser homenageado na próxima quarta-feira, quando o time profissional do Palmeiras recebe o Flamengo, pela rodada de número 12 do Campeonato Brasileiro. Os campeões devem comparecer ao gramado do Aliianz Parque para serem saudados pela torcida alviverde.

O Verdão se tornou campeão mundial de clubes da categoria ao bater o Real Madrid na final, vencendo por 4 a 2 a partida disputada na última quarta-feira, em Fuenlabrada, na Espanha. Foi o primeiro título do clube paulista na competição, que já foi vencida três vezes pelo Corinthians (2010, 2011 e 2015) e duas pelo São Paulo (2007 e 2008). Os grandes de São Paulo são os únicos brasileiros a terem voltado com a taça na bagagem.

“É um momento de consolidação. Não é só uma categoria, mas todas chegando e disputando títulos com muita qualidade e entrega. O Palmeiras tem grandes gerações de atletas sendo formadas. Estamos colhendo o que plantamos nos últimos anos, graças à profissionalização do clube como um todo. Esse resultado passa por títulos importantes, estar sempre entre os melhores, colocando jogadores na Seleção Brasileira… O mundo todo observa e se encanta com a base do Palmeiras. Grandes jogadores chegarão ao profissional”, afirma João Paulo Sampaio, coordenador geral do Centro de Formação de Atletas do Palmeiras, como publicado pelo site oficial do clube.

