Palmeiras atropela o Real Madrid e fatura o Mundial Sub-17

O Palmeiras é campeão mundial sub-17. O Alviverde Imponente enfrentou o Real Madrid nesta quarta-feira, em Fuenlabrada, próximo da capital espanhola, e goleou por 4 a 2. Com grande primeiro tempo, o Verdão abriu 3 a 0, gols marcados por Gabriel Silva, Gabriel Veron e Fabrício. Já no segundo tempo, a história foi um pouco diferente, pois a equipe adversária melhorou de rendimento e descontou com Carlos, mas Luan fez o quarto e decretou a vitória e o título.

Dominando os primeiros minutos da partida, os meninos do Verdão saíram na frente aos 14 minutos, Gabriel Veron fez bela jogada, e Gabriel Silva marcou. Cinco minutos depois, a equipe ampliou o placar com Gabriel Veron, aproveitando lançamento às costas da frágil defesa do Real Madrid, que falhava em diversos lances.

Após os dois gols, os espanhóis tentaram pressionar, mas ainda eram inferiores em relação ao time brasileiro, que marcou o terceiro aos 33 minutos. Fabrício ganhou a disputa da defesa e bateu forte, 3 a 0 apenas no primeiro tempo.

Na etapa complementar, o Real Madrid melhorou muito, e diminuiu aos quatro minutos com Carlos, em chute cruzado. O gol animou os espanhóis, que seguiam pressionando, enquanto o Palmeiras apostava no contra-ataque.

As substituições do Real surtiram efeito, pois depois de um péssimo primeiro tempo, a equipe melhorou muito. Entretanto, aos 20 minutos, o zagueiro errou feio na saída de bola e Luan não bobeou e fez o quarto, gol que decretou o título do Verdão.

O quarto gol diminuiu a confiança do Real Madrid. Assim, o Palmeiras seguia pressionando em busca do quinto gol. Mas quem marcou foi a equipe da capital espanhola com Fran de cabeça, aos 37 minutos. Depois, os meninos do Verdão administraram a boa vitória por 4 a 2 e o título.