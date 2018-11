T. Santos faz comparação com elenco de 2016 e brinca com pedido de Tchê Tchê

Thiago Santos esteve na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016 e está no caminho para vencer a competição mais uma vez com o Palmeiras. O volante comparou as duas equipes, destacando a força do elenco nos dois anos, e ainda exaltou o trabalho de jogadores como o zagueiro Nico Freire, que ainda nem atuou pelo Alviverde.

“Acho que lembra mais o grupo. Em 2016 tínhamos um grupo muito bom, um respeitava muito o outro e o que está acontecendo agora é a mesma coisa. Depois que o Felipão chegou ele está usando todo o grupo, temos que parabenizar o grupo todo e não apenas quem está jogando. Você vê o Nico dando a vida todo treino mesmo não tendo atuado. Acho que um grupo vencedor se faz jogadores como o Nico, que mesmo não aparecendo é um cara que ajuda muito”, declarou.

O jogador de 29 anos ainda respondeu a um pedido de um amigo e ex-companheiro de equipe. Tchê Tchê, que fez uma partida no Brasileirão antes de ser vendido para o Dinamo Kiev, pediu a medalha de campeão e Thiago Santos jogou a responsabilidade para a diretoria do Verdão.

“O Tchê Tchê é um grande amigo meu, falo com ele sempre. O Keno (que fez sete jogos na Série A) tem que receber também (se for assim). São grandes amizades que eu fiz aqui. O Gabriel (Jesus) também (é um grande amigo e) me ligou antes do jogo do Boca para desejar boa sorte. Igual falei, o que a gente leva de bom também são as amizades. Que eles sejam felizes onde estão. O que a gente pode fazer é ganhar por eles também, depois se o Alexandre (Mattos) quiser dar a medalha para eles…”

