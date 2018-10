Suspenso, Moisés desfalca Palmeiras em clássico contra o Santos

O técnico Luiz Felipe Scolari já tem um desfalque certo para o clássico contra o Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista Moisés, suspenso, não poderá defender o time alviverde no próximo compromisso pelo torneio nacional.

Desgastado, Moisés iniciou a partida contra o Flamengo entre os reservas na noite deste sábado. Mesmo sem condições físicas ideais, o meio-campista entrou no lugar de Felipe Melo e acabou advertido com o terceiro cartão amarelo pelo árbitro Rafael Traci no Maracanã.

Por outro lado, Felipão contará com o retorno do meia Lucas Lima, livre de suspensão. O lateral direito Mayke, o volante Bruno Henrique e o centroavante Deyverson, que também cumpriram gancho, ficam à disposição. Já Marcos Rocha e Jean dependem da evolução física.

“Vamos ter que ir adaptando, colocando uma situação, vendo aqueles jogadores que podem dar um pouco mais, vendo a recuperação do Marcos Rocha e do Jean. Vamos ver, jogo a jogo”, disse Felipão, lembrando que Mayke e Diogo Barbosa ainda serão julgados pelo STJD pela confusão contra o Cruzeiro.

O confronto entre Palmeiras e Santos está marcado para as 19 horas (de Brasília) de sábado, no Allianz Parque. Com 63 pontos, o time comandado por Felipão lidera o Campeonato Brasileiro, enquanto a equipe dirigida por Cuca tem 46 e, no sétimo lugar, sonha com a Libertadores.

Antes de encarar o Santos, o Palmeiras volta suas atenções à semifinal do torneio continental. Às 21h45 desta quarta-feira, com Moisés à disposição, a equipe alviverde entra em campo para tentar reverter a vantagem construída pelo Boca Juniors (2 x 0), no Allianz Parque.