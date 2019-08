Palmeiras empata com Fla no Maracanã e mantém vantagem

O Palmeiras conseguiu defender sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro na noite deste sábado. Desfalcado, o time alviverde saiu na frente com Dudu no Maracanã, mas o Flamengo conseguiu o empate por 1 a 1 graças a Marlos Moreno.

A sete rodadas do fim do torneio nacional, o Palmeiras contabiliza 63 pontos ganhos. O Flamengo, por sua vez, chega aos 59, um a mais do que o Internacional, que na noite de sexta-feira apenas empatou com o Vasco. O São Paulo, com 56 pontos, completa o grupo dos quatro primeiros.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Boca Juniors pela semifinal da Copa Libertadores, no Allianz Parque. Pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde recebe o Santos às 19 horas de sábado. Já o Flamengo pega o São Paulo às 17 horas de domingo, no Morumbi.

O Jogo – No primeiro tempo do confronto disputado no Estádio do Maracanã, os goleiros César e Weverton não tiveram muito trabalho. O Flamengo procurou explorar o lado direito da defesa do Palmeiras, armada por Felipão com o zagueiro Luan improvisado na lateral.

Na melhor chegada flamenguista ao ataque durante o primeiro tempo, o insinuante Vitinho passou por Antônio Carlos na esquerda e cruzou em busca de Uribe. Edu Dracena desviou e Thiago Santos chegou antes de Willian Arão para afastar o perigo com um bico.

No final da etapa inicial, estendida por conta de um problema nos refletores, Guerra recebeu belo passe de Dudu e, na cara de César, chutou em cima do goleiro adversário. O árbitro Rafael Traci marcou impedimento do meia venezuelano de maneira equivocada.

O Palmeiras voltou atento para o segundo tempo e conseguiu inaugurar o marcador logo aos quatro minutos. Antônio Carlos percebeu e subida de Dudu e descolou um lançamento preciso. O camisa 7 dominou do lado esquerdo, limpou a marcação de Pará ao carregar para o meio e acertou o canto de César.

O Flamengo tratou de responder rápido no Maracanã e enfim deu trabalho a Weverton. Em uma falha do sistema defensivo palmeirense, Lucas Paquetá recebeu livre de Éverton Ribeiro dentro da área e finalizou para uma grande defesa do goleiro adversário.

O Flamengo aumentou a pressão e chegou a seu objetivo aos 35 minutos do segundo tempo. Marlos Moreno recebeu nas costas de Gustavo Gomez pela esquerda, passou facilmente por Antônio Carlos e fuzilou Weverton em seu primeiro gol desde 2016. Pouco depois, Moreno deixou Paquetá na cara do gol, mas viu o companheiro desperdiçar.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 x 1 PALMEIRAS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27 de outubro de 2018 (sábado)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn (PR) e Rafael Trombeta (PR)

Cartões amarelos: Renê e Marlos Moreno (FLA); Thiago Santos, Weverton, Moisés e Victor Luis (PAL)

Gols:

FLAMENGO: Marlos Moreno, aos 35 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Dudu, aos 4 minutos do 2º Tempo

FLAMENGO: César; Pará, Léo Duarte, Réver e Renê; Cuellar, Willian Arão (Diego) e Lucas Paquetá; Everton Ribeiro, Vitinho (Moreno) e Fernando Uribe (Geuvânio)

Técnico: Dorival Júnior

PALMEIRAS: Weverton; Luan (Gomez), Antônio Carlos, Edu Dracena e Víctor Luis; Felipe Melo (Moisés), Thiago Santos e Guerra (Willian); Hyoran, Dudu e Miguel Borja

Técnico: Luiz Felipe Scolari