Suspenso, Felipe Melo reclama de arbitragem no Twitter após Grêmio empatar

Felipe Melo não esteve em campo no empate do Palmeiras com o Grêmio neste sábado, porém acompanhou a partida e expressou sua revolta com a arbitragem pelo Twitter. O volante fez um post com emoticons de óculos e utilizou uma hashtag com os dizeres “lente com muito grau”.

O lance que despertou a irritação dos jogadores do Verdão aconteceu na origem do gol de empate do Grêmio. Antes do chute de David Braz, o juiz assinalou erroneamente um lateral para o time mandante, quando na realidade a bola não tocou em nenhum atleta Alviverde antes de sair.

Apesar das reclamações inflamadas dos jogadores do Palmeiras, o lance não pôde ser revisto no VAR. Isso porque, no regulamento do árbitro de vídeo, está previsto apenas a análise de falta ou impedimento antes de um gol marcado, não incluindo cobrança de lateral.

Com o empate, o Palmeiras caiu para a terceira posição do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, sendo ultrapassado pelo Flamengo. Na próxima rodada, o time comandado por Felipão não entrará em campo, já que a partida contra o Fluminense foi adiada. Dessa forma, o Verdão voltará a jogar pelo Brasileirão apenas no dia 1º de setembro, contra o Flamengo, fora de casa.