Palmeiras cede empate ao Grêmio e perde vice-liderança para o Fla

O Palmeiras perdeu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro para o Flamengo na noite deste sábado. Em Porto Alegre, o time alviverde saiu na frente do Grêmio e manteve a vantagem até os 42 minutos do segundo tempo, quando a equipe mandante chegou ao empate por 1 a 1.

Palmeiras e Flamengo somam os mesmos 32 pontos ganhos, mas o time rubro-negro, que goleou o Vasco neste sábado, tem uma vitória a mais (9). O Santos lidera com 32 pontos e ainda enfrenta o ameaçado Cruzeiro às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Mineirão.

Grêmio e Palmeiras iniciam a disputa das quartas de final da Copa Libertadores às 21h30 desta terça-feira, em Porto Alegre. Depois de poupar alguns de seus principais jogadores, os técnicos Renato Gaúcho e Luiz Felipe Scolari certamente usarão força máxima.

O Jogo – Bem posicionado, o Palmeiras levou perigo nas jogadas de contra-ataque desde o começo da partida e conseguiu sair na frente logo aos 13 minutos do primeiro tempo. Em rápida transição, Dudu recebeu de Hyoran pela direita, limpou a marcação de David Braz e finalizou de canhota para abrir o marcador.

O Grêmio teve boa passe de bola durante a etapa inicial, mas não conseguiu ameaçar a meta defendida por Weverton. Com dificuldades para penetrar na defesa adversária, o time gaúcho se viu impelido a chutar de longe – Léo Moura foi um dos que tentaram de fora da área.

A última boa chance do primeiro tempo foi do Palmeiras. Pressionado por Hyoran do lado direito da defesa gremista, o veterano Léo Moura vacilou ao tentar recuar para Júlio César. Borja ficou com a bola e tentou driblar o goleiro, que espalmou pela linha de fundo.

O panorama da partida no início da etapa complementar não mudou muito, e o Palmeiras voltou a chegar com perigo ao gol defendido por Júlio César. Inteligentemente, Dudu lançou Hyoran dentro da área. O meia-atacante chegou a dominar, mas bateu travado por David Braz.

Na tentativa de buscar o empate, o Grêmio aumentou seu volume de jogo e conseguiu chegar mais perto do gol palmeirense, mas seguia com dificuldades de criar chances. O técnico Renato Gaúcho, então, decidiu sacar Luan para promover a entrada de Everton Cebolinha.

O Grêmio enfim chegou ao empate aos 42 minutos do segundo tempo. David Braz arriscou de longe e acertou o ângulo direito do goleiro Weverton. Os palmeirenses reclamaram de uma marcação de lateral equivocada do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães na origem da jogada, sem sucesso.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 1 PALMEIRAS

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Data: 17 de agosto de 2019 (sábado)

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Silbert Faria Sisquim (RJ)

Cartão amarelo: Luiz Felipe Scolari (PAL)

Gols:

GRÊMIO: David Braz, aos 42 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Dudu, aos 13 minutos do 1º Tempo

GRÊMIO: Júlio César; Léo Moura (Luciano), Paulo Miranda, David Braz e Cortez; Rômulo, Darlan (Patrick) e Thaciano; Luan (Everton), Pepê e Diego Tardelli

Técnico: Renato Portaluppi

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Antônio Carlos, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes (Bruno Henrique) e Raphael Veiga; Hyoran, Dudu (Ramires) e Borja

Técnico: Luis Felipe Scolari