STJD julga recurso do Palmeiras sobre o Paulista na quinta-feira

O Palmeiras segue empenhado na tentativa de comprovar que houve interferência externa na final do último Campeonato Paulista. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para quinta-feira o julgamento do recurso do clube sobre o assunto.

Por meio de edital postado em seu site oficial, o STJD publicou os seis processos que integram a pauta de julgamento da manhã de quinta-feira, no Rio de Janeiro. Com o auditor José Perdiz de Jesus como relator, o recurso apresentado pelo Palmeiras é um deles.

O clube presidido por Maurício Galiotte entende que houve interferência externa na arbitragem da final do Campeonato Paulista, vencida pelo Corinthians. O juiz Marcelo Aparecido marcou pênalti de Ralf sobre Dudu no segundo tempo, mas, oito minutos depois, voltou atrás.

O Palmeiras, a princípio, acionou o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP), mas o órgão considerou que a impugnação da final foi requerida fora do limite de dois dias após a publicação da súmula. Já o clube alega que o prazo ficou congelado com o pedido de instauração de inquérito e passou a contar novamente apenas após o arquivamento.

Diante do insucesso no TJD-SP, que negou o pedido do Palmeiras sem julgar o mérito, o clube resolveu entrar no STJD. Disposto a levar o tema até as últimas consequências, Maurício Galiotte, presidente do clube, já falou até na possibilidade de acionar a Corte Arbitral do Esporte (CAS).