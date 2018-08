Com Marcos Rocha e Willian em transição, reservas vão a campo

Algoz do Cerro Porteño em Assunção, o Palmeiras treinou para enfrentar o Vasco durante a tarde desta sexta-feira. Com o lateral direito Marcos Rocha e o atacante Willian em transição física, apenas os reservas treinaram no gramado da Academia de Futebol.

Marcos Rocha (sobrecarga muscular) e Willian (lesão muscular na coxa esquerda) não participaram dos confrontos com América-MG e Cerro Porteño. Na tarde desta sexta, sob o comando da fisioterapia, ambos realizaram exercícios de transição física no gramado.

Com Thiago Santos, Deyverson e Jean, utilizados apenas no segundo tempo em Assunção, os reservas e alguns jovens das categorias de base participaram de um enfrentamento em campo reduzido de nove contra nove. Jailson e Fernando Prass atuaram, enquanto Weverton trabalhou com os preparadores.

O auxiliar Paulo Turra orientou a movimentação, observada por Luiz Felipe Scolari da beirada do gramado. Os atletas que foram titulares na partida contra o Cerro Porteño realizaram atividades regenerativas nas dependências internas da Academia de Futebol.

A comissão técnica não deu qualquer pista da escalação para o confronto com o Vasco, mas a tendência é que titulares sejam poupados, assim como na partida contra o América-MG. Na noite de quinta-feira, no Pacaembu, o Palmeiras decide uma vaga na semifinal da Copa do Brasil diante do Bahia.

O confronto entre Palmeiras e Vasco está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. O time alviverde tem 27 pontos e ocupa o sexto lugar, enquanto a equipe cruzmaltina soma 19 pontos e figura no 13º posto.