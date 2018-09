STJD estuda julgar Felipe Melo por dedicar gol a Bolsonaro

A manifestação política do volante Felipe Melo feita logo após o empate por 1 a 1 do Palmeiras contra o Bahia pode render punições ao jogador e ao clube. Segundo o procurador-geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), Felipe Bevilacqua, em entrevista à Folha, existe um temor de que o caso do volante se torne uma prática comum.

“Não lembro de nenhum caso similar. Talvez fosse o caso de avaliar a denúncia e deixar que o tribunal veja se foi uma conduta correta ou não. Confesso que disciplinarmente deve ser cautelosamente avaliado. Imagina se vira moda”, declarou o procurador.

Pelo fato de se tratar de um caso atípico, não existe um artigo específico para este tipo de caso. Dessa forma, o volante seria julgado pelo artigo 258 do CBJD, que prevê punições em caso de “qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras”. A pena prevista para este artigo é de até seis partidas.

O procurador-geral afirmou ainda que por se tratar de um caso pioneiro nesse sentido, ainda não se sabe se o clube poderá ou não ser julgado pelo caso. “Como falei, esse caso é único. Nada que inviabilize também uma punição ao clube”, completou Bevilacqua.

Autor do gol que garantiu o empate ao Palmeiras diante o Bahia no último domingo, Felipe Melo dedicou o tento ao candidato Jair Bolsonaro em entrevista cedida ao canal Premiere logo após a partida. “Agradeço a Deus pelo gol e à família. Esse gol vai para o nosso futuro presidente, Bolsonaro”, declarou o jogador.

Na última segunda-feira o clube emitiu uma nota oficial caracterizando a manifestação do camisa 30 como de caráter particular, não refletindo o posicionamento da instituição alviverde. Confira a nota do Palmeiras:

“A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público esclarecer que o posicionamento político do atleta Felipe Melo reflete, única e exclusivamente, uma manifestação particular, e não da instituição.

O Palmeiras respeita qualquer posição política de seus atletas, empregados e colaboradores e ratifica a sua neutralidade nas questões políticas, partidárias, de crenças, religiões e quaisquer outras formas de manifestações pessoais.”