Felipe Melo dedica gol a Bolsonaro e valoriza empate na Bahia

O Palmeiras teve trabalho para empatar contra o Bahia na tarde deste domingo. Autor do gol do time alviverde no Estádio da Fonte Nova, o volante Felipe Melo dedicou o lance ao candidato Jair Bolsonaro e tratou de valorizar o resultado pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Agradeço a Deus pelo gol e à família. Esse gol vai para o nosso futuro presidente, Bolsonaro”, afirmou Melo em entrevista ao Premiere. O volante já havia declarado apoio anteriormente ao candidato à presidência do PSL, internado após sofrer uma facada.

Com um time misto, o Palmeiras foi dominado pelo Bahia no começo da partida e acabou vazado por Gilberto. Na etapa complementar, após as entradas de Dudu e Willian, a equipe alviverde ganhou corpo e empatou em cabeçada de Felipe Melo após cobrança de escanteio pela direita.

“Primeiramente, ressalto o trabalho em equipe. O time lutou até o final e buscou o resultado. O primeiro tempo foi um pouco abaixo do que a gente vem apresentando ao longo da competição, mas, no segundo, dominamos”, analisou o experiente volante.

Diante do Bahia, o Palmeiras alcançou a 10ª partida consecutiva sem derrota no Campeonato Brasileiro (sete vitórias e três empates). Com 47 pontos, o clube alviverde é superado apenas por São Paulo (50) e Internacional (49), que ainda encara a Chapecoense às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, na Arena Condá.

“É muito importante seguir nessa sequência de não perder. O Bahia é um grande clube, um grande time. Demonstrou isso nas quartas de final da Copa do Brasil, trazendo muitas dificuldades. Então, somar sempre é importante”, valorizou Felipe Melo.