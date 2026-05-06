Vice-artilheiro do Palmeiras, Sosa destaca parceria com Flaco López após gol na Libertadores

Ramón Sosa fechou o placar na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal-PER na noite desta terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com o gol marcado no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, o paraguaio assumiu a vice-artilharia do Verdão, com seis gols, igualando-se a Vitor Roque.

Sosa assumiu a titularidade na equipe de Abel Ferreira após a lesão do camisa 9, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo na última sexta-feira e só voltará à equipe após a Copa do Mundo. Dando resposta em campo, Sosa destacou a parceria com Flaco López e agradeceu a confiança de Abel e dos companheiros.

"Acredito que jogamos bem. No primeiro tempo, nos custou um pouco, mas sabíamos que estávamos jogando como visitantes, e o outro time também estava bem. Acertamos o contra-ataque, que somos fortes nisso. O professor está me dando confiança, meus companheiros também. Tenho que aproveitar e creio que estou aproveitando. Jogar com Flaco é um prazer, é um bom jogador. Flaquito sempre faz dois ou três e hoje ainda me deu a assistência", disse à Paramount+.

Flaco López abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, após aproveitar assistência de Arias, e chegou ao seu 13º gol na temporada, número que o deixa isolado na artilharia do clube. Na segunda etapa, participou da jogada do gol de Sosa, cujo cruzamento acabou desviado por Lutiger antes de chegar ao paraguaio.

Com o resultado, o Palmeiras retomou a liderança do Grupo F na Libertadores. Com oito pontos em quatro jogos, deixou o Sporting Cristal para trás, com seis. Cerro Porteño e Junior Barranquilla completam a chave. Agora, o Verdão volta o foco ao Brasileiro, torneio no qual também defende a ponta, com 33 pontos.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Remo x Palmeiras

Competição: Campeonato Brasileiro (15ª rodada)

Data e horário: 10 de maio de 2026 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Estádio do Mangueirão, em Belém (PA)

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