Sócios Avanti poderão ver jogo contra o Fortaleza pela internet

O Palmeiras inicia a defesa de seu título brasileiro contra o Fortaleza às 19 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. Por meio de nota postada em seu site oficial, o clube alviverde informou que os sócios Avanti poderão acompanhar a partida pela Internet.

Realizada pela equipe do Esporte Interativo, a transmissão televisiva da estreia ocorrerá somente na TV Palmeiras Play, no EI Plus e na TNT, disponível em pacotes de operadoras de canais fechados. O Palmeiras não chegou a um acordo com o Grupo Globo para TV aberta e pay-per-view.

A TV Palmeiras Play é uma plataforma que abriga conteúdos exclusivos do clube e, para acessá-la, basta utilizar o mesmo login cadastrado no site do Avanti. Criado em 2018 com inspiração no consagrado Netflix, o serviço pode ser acessado pelo site ou pelo app próprio.