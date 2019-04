Palmeiras reforça diferenças para direitos de transmissão do Brasileiro

O Palmeiras emitiu neste sábado de manhã uma nota oficial reforçando as dificuldades de acordo para os direitos de transmissão relacionados à televisão aberta e pay-per-view do Campeonato Brasileiro. O texto assinado pelo presidente Maurício Galiotte aponta diferenças “financeiras e conceituais” para justificar a falta de acordo, alegando que a marca do clube não está sendo valorizada.

Por enquanto, o Palmeiras assinou contrato apenas para a transmissão em televisão fechada. Assim, o clube está na grade do Canal TNT/Esporte Interativo (do grupo Warner) em 12 rodadas da competição, nos confrontos contra Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Internacional e Santos. Neste domingo, a emissora irá passar o confronto contra o Fortaleza – a informação no site do Esporte Interativo é que a transmissão será para todo o Brasil, menos para a cidade de realização da partida.

Confira abaixo a nota emitida pelo Palmeiras:

Em respeito aos nossos milhões de torcedores, venho a público esclarecer que, até o momento, a Sociedade Esportiva Palmeiras não chegou a um acordo sobre os direitos de transmissão para TV aberta e Pay-per-view do Campeonato Brasileiro de Futebol.

Há diferenças financeiras e conceituais a superar. Cabe esclarecer que nosso posicionamento está embasado em critérios absolutamente técnicos, com ênfase em audiência, performance esportiva destacada e na relevância da marca Palmeiras, considerando não apenas a evolução dos últimos anos, mas sobretudo a perspectiva para os próximos.

Vale registrar que não há ruptura ou mudança drástica com relação aos valores históricos de remuneração e entendemos que aspectos concorrenciais possam ter tornado o processo de negociação mais complexo.

Por fim, quero lhes dizer que temos acompanhado a acelerada transformação nos hábitos de mídia e consumo e as novas formas de produção e distribuição de entretenimento esportivo e reitero, neste momento, nosso cuidado e responsabilidade em conduzir a melhor negociação para a Sociedade Esportiva Palmeiras.

Maurício

Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com