Gustavo Scarpa comemora momento especial individualmente

O empate diante do Paraná no Estádio do Café não foi o que os palmeirenses esperavam para o confronto pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas ao menos para Gustavo Scarpa, marcou mais um capítulo positivo em sua história pelo clube. O meia marcou, de pênalti, o único gol palestrino.

“Individualmente é um momento muito especial porque o ano vem sendo diferente para mim e poder ajudar a equipe em uma reta final, em uma campanha tão surpreendente como a que a gente fez é gratificante. Infelizmente a vitória não veio, mas mantivemos a distância de pontos para o segundo colocado, apesar de o adversário ser outro agora. Vamos levantar a cabeça porque quarta-feira será outra final”, afirmou o meia.

O Palmeiras iniciou a rodada com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder e a distância foi mantida restando agora três partidas para o final do Campeonato Brasileiro. Os resultados, porém, fizeram o Flamengo se tornar o vice-líder com 66 pontos ganhos, contra 65 do Inter.

“A derrota do Inter fez com que a gente aumentasse um ponto da distância para eles, mas diminuiu a distância para o Flamengo para cinco pontos. Temos de lutar para vencer. Se os outros resultados ajudarem, amém. Se não ajudarem, vamos continuar lutando para fazer a nossa parte”, completou.

Para o jogo contra o América-MG, Felipão terá o retorno do suspenso Luan. Em compensação, Gustavo Scarpa não poderá atuar pelo acúmulo de cartões amarelos. A tendência é que Bruno Henrique e Willian, reservas neste domingo, retornem ao time titular.

O decacampeonato brasileiro pode vir já na próxima rodada, no Allianz Parque, contra o América-MG, na quarta-feira. Para isso, o Palmeiras precisa vencer e torcer para que o Flamengo não ganhe do Grêmio no Maracanã e o Inter não bata o Atlético-MG no Beira-Rio.