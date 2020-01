Símbolo da retomada, Dudu completa cinco anos de Palmeiras

Há exatos cinco anos, de maneira surpreendente, o Palmeiras anunciou a contração de Dudu. O pequenino atacante, protagonista de três títulos nacionais, é um símbolo da retomada vivida pelo clube alviverde desde 2015 e conquistou o status de ídolo para a exigente torcida palestrina.

O Palmeiras, rebaixado em 2002 e 2012, sofreu para evitar uma nova queda à Série B do Campeonato Brasileiro em 2014. Para contratar Dudu, o clube alviverde venceu uma concorrência de peso, já que chapelou os rivais Corinthians e São Paulo, também interessados em trazer o atacante.

Logo em sua primeira temporada pelo Palmeiras, Dudu brilhou na final da Copa do Brasil 2015 e teve atuação decisiva contra o Santos. O atacante também foi essencial nos títulos das edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro, conquistas que consolidaram o reposicionamento do clube como potência.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Durante sua trajetória pelo Palmeiras, Dudu foi assediado por algumas equipes estrangeiras, especialmente do futebol chinês. No começo do ano passado, no entanto, o atacante renovou seu contrato com o clube alviverde até o fim da temporada de 2023.

Desde o dia 11 de janeiro de 2015, Dudu conseguiu estabelecer marcas relevantes pelo Palmeiras. Com um total de 293 partidas disputadas, recorde no elenco, ele é o artilheiro do clube no século XXI (68) e no Campeonato Brasileiro por pontos corridos (41), além de dominar uma série de estatísticas no Allianz Parque.

No dia em que completa cinco anos de Palmeiras, Dudu segue com a delegação palestrina aos Estados Unidos para disputar a Copa Flórida. O time defendido pelo atacante encara o Atlético Nacional na quarta-feira e duela com o New York City no sábado.