Mancha lava roupa suja e promete apoio em reunião com Luxa e Dudu

A diretoria da Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, participou de reunião com Vanderlei Luxemburgo e os líderes do elenco nesta sexta-feira. A entidade postou foto e descreveu o encontro de maneira positiva por meio de seus perfis em redes sociais.

“A conversa foi muito produtiva, pudemos explanar o nosso sentimento, nossa indignação e a nossa visão sobre diversos fatos ocorridos no passado. Além disso, falamos, também, sobre a situação atual do time e ouvimos o que eles tinham a nos dizer”, diz a nota da Mancha Alviverde.

Na imagem publicada pela torcida organizada, é possível observar, além de Luxemburgo, o atacante Dudu e os volantes Felipe Melo e Bruno Henrique, capitão do time em 2019. No final de seu texto, a Mancha Alviverde prometeu apoio.

“Lavamos toda a roupa suja que tínhamos que lavar. Agora, o pensamento é daqui pra frente. Cobramos e cobraremos quando necessário. Apoiaremos, sempre, pois é o nosso papel. Torcida e elenco andando juntos é a receita para o sucesso. Juntos somos mais fortes!”, diz a nota, assinada pela diretoria da torcida.

Na última temporada, insatisfeita com o desempenho do Palmeiras, a Mancha Alviverde protestou de maneira intensa, especialmente contra o presidente Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos, dispensado pelo clube alviverde no final do ano passado.

Confira a nota publicada pela Mancha Alviverde:

À toda coletividade palmeirense,

Nesta sexta-feira, 10, a nossa diretoria esteve em reunião com as lideranças do elenco e com o treinador Vanderlei Luxemburgo, onde foram abordados diversos assuntos.

A conversa foi muito produtiva, pudemos explanar o nosso sentimento, nossa indignação e a nossa visão sobre diversos fatos ocorridos no passado. Além disso, falamos, também, sobre a situação atual do time e ouvimos o que eles tinham a nos dizer.

Sobre o elenco, nos foi passado o entendimento de que não está fechada a possibilidade de saída e chegada de novos atletas.

Por fim, entendemos, também, que hoje começa um novo trabalho, um novo ciclo com o nosso treinador Vanderlei Luxemburgo, e a equipe terá total apoio, como de costume.

Lavamos toda a roupa suja que tínhamos que lavar.

Agora, o pensamento é daqui pra frente.

Cobramos e cobraremos quando necessário. Apoiaremos, sempre, pois é o nosso papel.

Torcida e elenco andando juntos é a receita para o sucesso.

Juntos somos mais fortes!

Diretoria Mancha Alvi Verde