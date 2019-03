Show de Sandy & Junior deve tirar Palmeiras do Allianz no Brasileiro

Como de costume, conciliar a agenda do time com os shows no Allianz Parque será um desafio para Palmeiras e WTorre no Campeonato Brasileiro. O show da dupla Sandy & Junior, por exemplo, deve tirar o clube alviverde de casa em uma partida pelo torneio nacional.

A apresentação dos dois irmãos no Allianz Parque será realizada no dia 24 de agosto. Já a partida entre Palmeiras e Fluminense, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem como datas previstas 24, 25 ou 26 de agosto. Assim, o duelo está em risco.

Como o show foi anunciado na última quarta, os administradores do Allianz Parque ainda não sabem exatamente a configuração do palco. Provavelmente, não haverá tempo hábil para demonstrar a estrutura e receber o jogo. No entanto, caso a partida fique para o dia 26 de agosto, existe alguma chance.

O Palmeiras deve ser obrigado a mandar mais dois jogos pelo Campeonato Brasileiro fora do Allianz Parque. A partida contra o Santos (18, 19 ou 20/5) coincide com o show do Los Hermanos (18/05) e o confronto com o Flamengo (30/11, 1 ou 2/12), com apresentações de Shawn Mendes (29 e 30/11).

Nas ocasiões em que não tem o Allianz Parque à disposição, o Palmeiras costuma mandar seus compromissos no Pacaembu. O estádio municipal, porém, deve ser vetado no Campeonato Brasileiro, uma vez que não atende aos padrões de iluminação da CBF.