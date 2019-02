Sem Ricardo Goulart, Palmeiras treina na Academia de Futebol

O Palmeiras terá uma semana cheia para treinos visando a partida de segunda-feira, contra o Bragantino. Nesta quinta-feira, o Verdão realizou os primeiros trabalhos na Academia de Futebol, que receberá novas atividades no período da tarde.

A baixa no gramado foi o meia-atacante Ricardo Goulart. Na última quarta-feira, ele trabalhou com bola com os demais companheiros, mas nessa quinta ficou apenas na parte interna do CT. De acordo com a assessoria de imprensa do clube, o camisa 11 irá participar do treino desta tarde.

Outra ausência foi Dudu. O camisa 7, porém, fez fortalecimento muscular e, ainda de acordo com o clube, treinaria normalmente com bola ao lado dos companheiros na sequência, quando os dez minutos liberadores para a imprensa na Academia de Futebol já tivessem terminado.

Em relação ao treino de reapresentação da equipe, na última terça-feira, após a derrota no Derby do final de semana, o clima esteve bastante diferente. Se na ocasião houve apenas silêncio entre os atletas e Deyverson cabisbaixo após ser multado pela diretoria, o ambiente hoje já teve bom-humor e brincadeira entre os jogadores.

O duelo contra o Bragantino acontece às 20h (de Brasília), no Pacaembu, nesta segunda-feira. O Allianz Parque está indisponível por conta da apresentação musical de Ed Sheeran.