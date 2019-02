Clima ruim, silêncio, Deyverson isolado e nada de bola: o treino do Palmeiras

O treino de reapresentação do Palmeiras nesta terça-feira, na Academia de Futebol, teve um clima único até aqui na temporada. Acostumados às brincadeiras dos atletas, os jornalistas presenciaram um ambiente pesado nos trabalhos após dois dias de folga seguidos à derrota no Derby do último sábado.

Com início previsto para às 16h30, as atividades tiveram início na parte interna do CT, após reunião da comissão técnica com o plantel – não confirmada pelo clube. Cerca de 1h depois, quando finalmente vieram para o campo, os jogadores ficaram do lado oposto ao que a imprensa tem acesso, evitando qualquer contato.

Mesmo assim, chamou a atenção o silêncio durante os trabalhos. A única voz que pôde ser ouvida foi do preparador físico Omar Feitosa, que durante mais de 25 minutos, cobrou intensidade dos jogadores no treino físico. Em nenhum momento, a bola foi incluída nos exercícios.

Cabisbaixo, Deyverson esteve com o grupo e realizou todo o trabalho após a punição de R$ 350 mil imposta pela diretoria. O zagueiro Edu Dracena foi único atleta que conversou rapidamente com o centroavante.

Todos os trabalhos físicos seguiram em silêncio entre o plantel. Ao final, alguns jogadores como Borja, Lucas Lima, Diogo Barbosa, Edu Dracena e o próprio Deyverson colocaram as mãos no joelho e desabaram em campo.

O Palmeiras volta aos treinos na tarde desta quarta-feira, em atividade fechada para a imprensa. Mais cedo, o meia-atacante Ricardo Goulart será apresentado em uma das sedes da FAM, patrocinadora do Verdão.