Sem Ramires, Palmeiras tem Vitor Hugo em treino para Libertadores

O Palmeiras, adversário do Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores, trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. O volante Ramires não participou das atividades em campo, enquanto o zagueiro Vitor Hugo marcou presença.

Escalado como titular no empate contra Bahia, jogo que marcou sua reestreia pelo Palmeiras, Vitor Hugo sentiu lesão no abdômen e acabou vetado dos dois últimos jogos contra o Grêmio. De volta aos treinos, o zagueiro tem chance de ser relacionado para a volta pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Ramires, por sua vez, participou da derrota no jogo-treino contra a Inter de Limeira, disputado na quinta, e sofreu uma pancada na região torácica. O departamento médico decidiu poupá-lo no dia seguinte, mas a situação do meio-campista, a princípio, não inspira maiores cuidados.

Cinco integrantes do time sub-20 do Palmeiras reforçaram o treinamento realizado na Academia de Futebol. O lateral direito Ramon, o lateral esquerdo Nogueira, os zagueiros Kaique Mafaldo e Márcio e o volante Gabriel Menino atuaram junto aos profissionais.

O volante Felipe Melo também desfalcou os trabalhos desta sexta-feira. Expulso na partida contra o Bahia, o atleta viajou ao Rio de Janeiro para ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) – acabou punido por quatro partidas.

Como venceu em Porto Alegre, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Grêmio com a vantagem do empate a partir das 21h30 (de Brasília) desta terça-feira, no Estádio do Pacaembu. Suspenso pelo vermelho no jogo de ida, Felipe Melo deve ser substituído por Thiago Santos no encontro decisivo pelas quartas da Libertadores.