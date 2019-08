Felipe Melo é suspenso por quatro partidas no Campeonato Brasileiro

O Palmeiras tem uma baixa importante para a sequência do Campeonato Brasileiro. Expulso no empate contra o Bahia no último dia 11, o volante Felipe Melo foi suspenso por quatro partidas da competição, em decisão unânime durante julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na manhã desta sexta-feira. O clube vai recorrer da decisão.

Felipe Melo foi denunciado no artigo 254-A, por “praticar agressão física”, e corria o risco de ficar até 12 jogos fora de atuação. Durante seu depoimento, ele negou qualquer tipo de maldade ou intenção de atingir o rosto do atacante Lucca. No lance, o jogador acertou o adversário com o braço e recebeu cartão vermelho do árbitro Igor Junio Benevuto.

Dessa forma, caso não haja revisão da punição, o volante pode ser desfalque nas partidas contra Flamengo (1º de setembro, no Rio), Goiás (dia 7, em Goiânia) e Fluminense (dia 10, no Allianz Parque) – ele já cumpriu um jogo de suspensão, portanto, restariam esses três compromissos. O clube deseja recorrer para dar condição de jogo para o confronto contra o Rubro-Negro.

Depois dessa expulsão, ele voltou a receber o cartão vermelho contra o Grêmio, na última terça-feira, pelas quartas de final da Libertadores. Essa foi sua quarta expulsão desde a chegada ao clube paulista, em 2017. Dessa forma, ele será desfalque para a partida de volta, que acontece na próxima terça, às 21h30 (de Brasília), no Pacaembu.