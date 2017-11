Com Moisés poupado, Valentim centraliza Dudu e escala Willian

O Palmeiras treinou para enfrentar o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro na ensolarada manhã desta sexta-feira. Com Mayke de volta à lateral direita, o técnico interino Alberto Valentim centralizou o atacante Dudu como meia no lugar do poupado Moisés e posicionou Willian no ataque durante a atividade em campo reduzido na Academia de Futebol.

Recuperado de dores no quadril, Mayke desfalcou o Palmeiras nas partidas contra Avaí e Sport. Jean, utilizado nos dois jogos, não participou do treino com bola, uma vez que segue um cronograma especial. Já o lateral esquerdo Michel Bastos, com dores musculares, apenas correu no gramado e foi substituído por Zé Roberto.

Em uma adequação de carga de trabalho, Moisés trabalhou nas dependências internas da Academia de Futebol e, a princípio, não preocupa. Sem o camisa 10, o interino Alberto Valentim escalou o artilheiro Willian ao lado de Keno e Miguel Borja na linha ofensiva, recuando Dudu para o setor de armação.

O auxiliar palmeirense armou o time titular no treino com Jailson; Mayke, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Dudu; Willian, Keno e Borja. Dracena, recuperado de pancada, e Felipe Melo, livre de suspensão, voltam à equipe. Já Fernando Prass fica fora pelo terceiro cartão amarelo.

O confronto entre Palmeiras e Botafogo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado apenas para as 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, no Estádio Palestra Itália. Alberto Valentim, portanto, ainda tem os treinos de sábado e domingo para fazer os últimos ajustes na equipe.

Com 60 pontos ganhos, um a menos que o Grêmio, o Palmeiras ocupa a terceira colocação do torneio nacional a duas rodadas do fim. Já o Botafogo, com 52 pontos, figura na sétima posição e ainda luta para garantir uma vaga na Copa Libertadores 2018.

Sem chances de título e com presença garantida na fase de grupos do torneio continental, o Palmeiras mira a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, com uma equipe reserva, enfrenta o lanterna Atlético-GO às 17 horas (de Brasília) de domingo, em Porto Alegre.