Dracena elogia “jogo limpo” de Valentim e pede tempo a Roger

O zagueiro Edu Dracena foi generoso ao falar sobre Alberto Valentim, responsável por comandar o Palmeiras até o final do Campeonato Brasileiro. Aos 36 anos, após sucessivas trocas de comando na temporada, o veterano ainda pediu paciência com o sucessor Roger Machado após o treino desta sexta-feira, realizado na Academia de Futebol.

No início de sua carreira, Dracena, seis anos mais novo que Valentim, atuou como gandula em partidas disputadas pelo então lateral direito no Guarani. Após a saída de Cuca, ele teve a chance de trabalhar sob o comando do amigo no Campeonato Brasileiro.

“Só chegamos a brigar pelo título por causa do Alberto, quando conseguimos três vitórias seguidas. Infelizmente, o jogo que poderia decidir o campeonato não foi como gostaríamos. Acredito que todo o pensamento dele sobre futebol é bem-vindo”, afirmou Dracena, sobre o interino.

A segunda passagem de Cuca pelo Palmeiras teve ambiente conturbado, especialmente após o entrevero com o polêmico Felipe Melo. Pouco depois de assumir, embalado por três vitórias seguidas, Valentim passou a ter sua efetivação defendida por alguns dos líderes do elenco, o que não bastou para convencer a diretoria.

“É uma pessoa que sabe escutar, reconhecer os erros e trata todos da mesma forma”, disse Dracena quando questionado sobre as maiores qualidades de Valentim. “Às vezes, na vida o cara faz coisas erradas por trás e você acaba sabendo depois. O Alberto joga limpo e o jogador gosta disso”, completou.

Com o técnico interino preterido, o Palmeiras contratou Roger Machado para comandar o time a partir de 2018. Após ser treinado por Eduardo Baptista, Cuca e Alberto Valentim na mesma temporada, Edu Dracena espera que o sucessor tenha tempo o tempo necessário para implantar a própria filosofia.

“É um cara que está com fome para mostrar seu talento. Infelizmente, teve o trabalho interrompido no Atlético-MG com pouco tempo. Esperamos que as pessoas aqui tenham tranquilidade e paciência. Não podemos ser imediatistas, de querer resultados logo”, ensinou o veterano.